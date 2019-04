Thomas Meunier va-t-il quitter le PSG cet été ?

Le latéral droit des Diables Rouges est de plus en plus sur le départ. Sa prolongation de contrat traîne du côté du PSG. Cela a d'ailleurs déçu le Belge: "Les discussions traînent un peu. Je peux comprendre que mon cas personnel ait été mis au frigo, mais comme rien ne bouge, j’y vois un message clair." Avant de poursuivre: "Ça m’embêterait que cela se termine ainsi, sans avoir eu l’occasion de finir en beauté. J’ai vécu une saison en dents de scie, mais un titre reste un titre. Mes statistiques offensives et défensives sont parmi les meilleures des défenseurs du PSG. L’année passée, j’avais l’impression d’avoir progressé même en jouant peu."

"Je n’ai jamais caché que ma priorité allait à l’Angleterre. Mais il a y aussi de l’intérêt ailleurs. En Chine et au Moyen-Orient aussi", poursuivait l'Ardennais.

D'ailleurs, le PSG a fait connaitre la somme qu'il comptait demander au club qui voulait s'attacher les services de Meunier. Il faudra débourser 30 millions d'euros. Le Daily Mail annonce que Manchester United serait intéressé par le Belge. The Mirror écrit qu'Arsenal et Chelsea peuvent entrer en lice pour attirer le flanc droit du PSG.

L'ancien Brugeois a inscrit cinq buts et réalisé sept passes décisives en vingt-neuf apparitions cette saison.