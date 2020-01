Thibaut Courtois est de retour à son meilleur niveau et cela se traduit dans les statistiques.

Face à Getafe, Thibaut Courtois a étalé toute sa classe pour permettre au Real de garder le zéro. A plusieurs reprises, le gardien belge a dû sortir le grand jeu pour sauver une défense prise à défaut. Une clean-sheet de plus. La troisième d'affilée. La neuvième sur les douze derniers matches.

"Le premier arrêt était le plus difficile car je n’ai pas bien vu le départ du ballon, le deuxième était le plus facile, le troisième n’était pas simple", expliquait le gardien à notre correspondant. "Le travail défensif, comme le mien, est très bon ces derniers temps et ça nous aide à gagner les matchs."

Ces statistiques, très parlantes, ont fait taire de nombreux journalistes espagnols qui se plaisaient à critiquer le portier des Diables Rouges en début de saison, lorsque le Real allait mal. Aujourd'hui, le son de cloche est tout autre.

Aujourd'hui, le Real est la meilleure défense du championnat espagnol, à égalité avec les voisins de l'Atletico Madrid, habitués, eux aussi, à encaisser peu. La bonne forme de Thibaut Courtois n'est pas étrangère à cela. Sur les 28 dernières frappes concédées, La Pieuvre en a arrêtées... 26. Ce qui réduit fortement les chances d'encaisser.

Avec ce Courtois-là, le Real est un sérieux candidat au titre pour La Liga, voire pour d'autres compétitions...