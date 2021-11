La superbe volée de Thorgan Hazard sur le poteau (VIDEO) Diables RougesVidéo N. Ch. Le bijou du Brainois aurait mérité un meilleur sort.

On disputait la 41e minute de pays de Galles-Belgique quand Kevin De Bruyne frappait un coup franc excentré sous forme de "petit corner".



Le joueur de Manchester City, buteur sur l'ouverture du score, décidait alors de combiner avec Thorgan Hazard en lui adressant le ballon à l'entrée du rectangle, alors que les grands gabarits s'attendaient à un centre. Le Brainois, lui, ne se posait pas la moindre question et frappait de volée, en première intention, de l'intérieur du pied. Une frappe d'une pureté rare, qui s'échouait malheureusement sur le poteau du but gallois.



Avec un peu plus de réussite, c'était certainement le but de la soirée.