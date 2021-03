A cause des règles gouvernementales en vigueur en République tchèque, les joueurs évoluant en Allemagne, où l'épidémie de coronavirus a connu un regain, ne peuvent pas voyager en République Tchèque.

Côté Diables, on ne verra donc pas Thorgan Hazard et Thomas Meunier, les deux joueurs de Dortmund, arpenter les flancs. Ce qui pose problème quand on sait que Yannick Carrasco est également out. Castagne devrait donc occuper l'un des couloirs. De l'autre côté, on pourrait voir Nacer Chadli, Thomas Foket ou éventuellement Alexis Saelemaekers. Autres absents du côté de la sélection de Roberto Martinez: Koen Casteels (Wolfsburg) et Dedryck Boyata (Hertha Berlin) qui évoluent également en Bundesliga.

Mais les Diables ne sont pas les seuls impactés par ces mesures. La Tchéquie va devoir composer sans quatre titulaires importants. Il y a tout d'abord le portier, Pavlenka qui évolue au Werder Brême. Kaderabek, le latéral droit d'Hoffenheim ne sera pas non plus de la partie. Au même titre que le médian titulaire Darida, qui joue au Hertha Berlin. Et enfin, l'attaquant de pointe de la sélection tchèque et de Leverkusen, Patrick Schick devra également être mis de côté.

Ces quatre éléments n'ont été sélectionnés que pour jouer les matches en déplacement. Ils étaient tous les quatre au coup d'envoi de la rencontre remportée en Estonie ce mercredi (2-6). Ils seront aussi du voyage, ce mardi, aux Pays de Galle.