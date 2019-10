Ce n’est pas un secret, Eden Hazard a toujours été fan de Zinédine Zidane. Lorsqu’il était petit, le Diable rouge portait même un maillot de l’équipe de France à l’effigie de l’ancien numéro 10 des Bleus. Désormais, les deux hommes se côtoient chaque jour dans les vestiaires et sur les terrains d’entraînement de la Ciudad Real Madrid. Pour le plus grand bonheur d’Eden Hazard qui a déjà affirmé à plusieurs reprises avoir réalisé son rêve en signant à Madrid.

Mais le rapprochement entre Eden Hazard et Zinédine Zidane ne s’arrête pas là. Sur le plan familial, le Brainois a aussi presque tout fait comme Zizou. A commencer par épouser la femme qu’il a rencontrée lorsqu’il était encore adolescent, avant de connaître la célébrité. Zidane a connu Véronique Lentisco-Fernandez à 17 ans et Eden a trouvé la femme de sa vie, Natacha Van Honacker, à 14 ans. Depuis, l’un comme l’autre n’ont plus quitté leur grand amour, chose plutôt rare dans le milieu du football de haut niveau...

Et ils ont chacun eu quatre enfants. Le Belge a d’ailleurs manqué la rencontre de samedi à Majorque pour assister à la naissance du dernier petit Hazard. Encore un garçon ! Le quatrième, comme la génération précédente avec Eden, Thorgan, Kylian et Ethan mais surtout comme Zinédine Zidane qui a lui aussi eu quatre fils.

La probabilité d’avoir quatre garçons de suite est pourtant très faible : à peine 6,25 % de chance. Et comme Zizou, le quatrième enfant d’Eden est né à Madrid. Évidemment, les fils Hazard sont déjà fans de football. Ceux de Zidane aussi. Ils ont d’ailleurs tous été formés au Real Madrid. Luca, le deuxième, a même déjà porté le maillot de l’équipe de France en jeunes. Peut-être que la nouvelle fratrie Hazard prendra le même chemin… mais avec les Diables rouges évidemment.

En attendent, Zinédine Zidane compte sur Eden pour sortir le Real Madrid de la crise. Et cela passera par une grosse prestation ce soir contre le Galatasaray.