Le journal fait référence au "Black Friday" !

Le joueur de l'Inter a expliqué son ras-le-bol quant au racisme dont il fait l'objet, il y a quelques jours. Romelu Lukaku se retrouve pourtant à nouveau la cible de propos jugés racistes. Cette fois, ce ne sont pas des supporters mais bien un média qui est à l'oeuvre. En effet, le Corriere dello Sport a dédié sa une de ce jeudi 5 décembre à Big' Rom' et Chris Smalling. Si le journal italien voulait initialement vanter les mérites des deux joueurs qui brillent actuellement dans leur club respectif, l'Inter et l'AS Rome, les termes employés ont suscité un véritable tollé sur la Toile. "Black Friday", a ainsi titré le média sportif.

Se référant au célèbre vendredi suivant Thanksgiving où les magasins proposent des soldes monstres, le Corriere dello Sport voulait souligner les bonnes affaires que représentent Lukaku et Smalling pour l'Inter et l'AS Rome. Indésirables à Manchester United, les deux joueurs ont fait leur arrivée cette année dans leur nouveau club où ils excellent. Mais le terme "Black Friday", associé au Diable rouge, ne passe pas au vu des récentes polémiques en Italie liées au racisme. Un commentateur sportif italien s'est d'ailleurs dit "outré" de cette Une sur le réseau social Twitter. "Un ton sourd, ignorant et avec les habituelles nuances racistes", a commenté Matteo Bonetti.



C'est loin d'être la première fois que Romelu Lukaku est victime de racisme depuis son arrivée à l'Inter en ce début d'année. En effet, le Belge avait notamment été accueilli à Cagliari par des cris de singe lors de la rencontre en septembre. Des dérapages dont le Diable rouge est plus que fatigué. "L'UEFA doit prendre des mesures contre cela, c'est ce que j'ai dit quand j'étais en équipe nationale l'autre jour. Parce que les choses qui se passent dans le stade, ce n'est pas correct", a expliqué le joueur après le match de l'Inter contre le Slavia Prague où il avait également été victime de manifestations racistes.