Frank Lampard compte sur Michy Batshuayi, qui est en concurrence avec Tammy Abraham et Olivier Giroud.

"C’est important pour lui, étant donné que cette année, nous disposons de trois options à ce poste (NdlR: le Belge, Olivier Giroud et Tammy Abraham, qui ont pour le moment la préséance sur le Bruxellois) . Mais il aura des opportunités de se montrer." Prêté tour à tour à Dortmund, Valence et Crystal Palace depuis son arrivée à Londres en 2016, le Diable rouge était cette fois annoncé à la Roma, toujours en prêt.

Un transfert qui ne semble donc pas rentrer dans les plans de Frankie, dont l’équipe affronte Leicester ce dimanche. "C’est important qu’il s’entraîne au top niveau tous les jours et soit apte à jouer le football que je prône pour mes avants. Un jeu fait de mouvements constants avec et sans ballon et bien sûr d’efficacité devant le but", a ajouté Lampard. Une caractéristique que possède Batsman, buteur toutes les 93 minutes sous le maillot des Blues.