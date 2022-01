Face à une équipe qui lui avait réussi l’an dernier, Landry Dimata tentera d’enfin ouvrir cette saison son compteur but.

Les saisons se suivent et se ressemblent, au gré des déceptions, des blessures et d’une inefficacité totale devant le but. À ce rythme-là, il incarnera éternellement le rôle d’espoir qui n’a jamais su confirmer.

On le croyait pourtant relancé mais à 24 ans, Landry Dimata ne parvient toujours pas à faire décoller une carrière que l’on croyait renversante après son premier exercice à Ostende et à Anderlecht ponctué respectivement en championnat par 11 et 13 buts.

Cette saison, celui qui a effectué la fin de sa formation au Standard n’est pas encore parvenu à trouver le chemin du filet. Ses cinq réalisations en 19 matchs en deuxième partie de la cuvée 2020-2021 avaient poussé l’Espanyol Barcelone à lever l’option d’achat.