La France et la Belgique ont tous les deux terminé en tête de leur groupe lors de la phase des poules de cet Euro. Si la Belgique a réalisé un 9 sur 9, inscrivant sept buts pour un seul encaissé, les Français ont montré davatange de difficultés, certes dans un groupe plus relevé, en concédant des partages face à la Hongrie et au Portugal.

Mais les deux pays pourraient à nouveau se retrouver en demi-finale, comme lors de la dernière Coupe du monde. Avant cela, les Diables devront venir à bout des Portugais en huitième de finale. Sur le plateau de RMC Sport, dans l'émission "Intégrale Euro 2020", les consultants Jean-Michel Larqué, Emmanuel Petit et Adil Rami ont préfacé la rencontre. "Je pense que les Belges sont supérieurs aux Portugais. Mais ce ne sera pas de la tarte", a lancé Larqué.

Pour l'ancien Stéphanois, ainsi qu'Emmanuel Petit, la Belgique est favorite face à la bande de Cristiano Ronaldo. Et au jeu des comparaisons, ils choisissent sans hésiter Romelu Lukaku à la star portugaise : "C'est un garçon qui progresse à une vitesse incroyable, à peu près dans tous les domaines : la technique, l'intelligence de jeu, la mentalité... Lukaku est en train de mettre tout le monde d'accord, lui qui a été vilipendé et critiqué. Il rallie désormais tous les suffrages. C'est en plus un vrai leader", explique Larqué.

"Lukaku est non seulement efficace mais il a un véritable impact dans le jeu. Il s'est terriblement amélioré dos au jeu et dans la fluidité avec ses partenaires. Lukaku est un enfer pour les défenseurs, dans les décrochages, les appels, la profondeur...", complète l'ancien international, Emmanuel Petit.

Hormis notre attaquant aux statistiques incroyables (48 goals lors de ses 50 derniers matchs en équipe nationale), Emmanuel Petit et Jean-Michel Larqué sont sous le charme d'un autre joueur belge : "Si je devais prendre un joueur belge en équipe de France, ce serait De Bruyne qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur du monde. Dans le volume de jeu, je pense que Griezmann court autant que De Bruyne mais souvent en pure perte, il touche moins de ballons que De Bruyne", estime Larqué qui pense que le joueur du FC Barcelone devrait prendre exemple sur KDB.

Adil Rami: "La France est largement au-dessus de la Belgique"

Encore une fois, Petit a abondé dans le même sens : "Il est incroyable à se mettre toujours dans les intervalles, à toujours trouver les espaces." Si bien que le champion du monde de 1998 estime que les Belges pourraient bien prendre leur revanche par rapport à 2018, en cas de nouvelle demi-finale face à la France : "À l’époque, dans le jeu, les Belges étaient meilleurs que nous. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions mais si l'opportunité se représente, je ne suis pas certain que le scénario s'écrive de la même manière."

Ce à quoi Adil Rami, dans le groupe des Bleus en 2018, a montré son désaccord : "Quand on compare, nos joueurs on est largement au-dessus. Individuellement, il n'y a pas photo", estime-t-il avant de comparer les joueurs poste par poste, "Je respecte la Belgique. Mais quand tu compares Hazard à Mbappé, je préfère Mbappé. Eden n'a pas encore trouvé son niveau à 100%. Je préfère Benzema à Lukaku. Witsel par rapport à Pogba ou Kanté, il n'y a pas photo non plus. Le seul que je prendrais, c'est De Bruyne."