Une semaine après la sortie sur blessure d'Axel Witsel suite à sa rupture du tendon d'achille, face à Leipzig, ses coéquipiers du Borussia Dortmund ont décidé de lui rendre hommage durant l'échauffement avant la rencontre face à Mayence.

Les joueurs du BVB ont porté un survêtemen floqué d'une photo du Diable avec le message suivant : "Get Well Soon Chaloupe !"

Un beau geste de la part du Borussia Dortmund qui doit également se passer des services d'un autre Diable, Thorgan Hazard, jusqu'en février.

© AFP

