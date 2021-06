Au total, la vente de produits dérivés pourrait atteindre 84 millions d’euros.

Une compétition comme l’Euro ou la Coupe du monde suscite une réelle ferveur. On se rappelle d’images de places publiques toutes de rouge vêtues par un public massé devant les écrans géants durant la Coupe du monde. Cet Euro sera quelque peu différent, marqué par des protocoles très stricts, coronavirus oblige. Le Belge se montre cependant raisonnable quant à ses dépenses. "Près d’un Belge sur cinq compte acheter des produits dérivés tels que des affiches, maillots, casquettes, etc., pendant l’Euro pour un montant de 67 € par personne. Au total, cela représente une somme non négligeable de quelque 84 millions d’euros, mais cela n’impacte pas réellement l’économie", indique Samuel Abettan, économiste chez ING. "Les Français comptent dépenser beaucoup plus (99 €) tandis que les Néerlandais seront les plus économes (31 €), ce qui s’explique probablement par la grande quantité de produits dérivés déjà distribués. Ce qu’ils ont reçu, ils ne devront donc pas le dépenser."

La pandémie influencera aussi le contexte dans lequel les supporters suivront les matchs. Le nombre de personnes devant les écrans géants sera limité et dans l’Horeca, un protocole très strict sera aussi mis en place. Ainsi, l’étude d’ING révèle qu’un tiers des supporters belges qui regarderont les matchs des Diables rouges admettent déjà tenir compte de la situation sanitaire pour définir le lieu et l’environnement.