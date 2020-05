G. Co.

Comme annoncé il y a de cela quelques semaines, Roberto Martinez a donc officiellement prolongé son contrat pour deux années supplémentaires avec l'Union belge où il exercera toujours en tant que sélectionneur national, bien entendu, mais aussi directeur technique.

Arrivé dans la foulée de l'échec de l'Euro 2016 en remplacement de Marc Wilmots, Roberto Martinez a disputé 43 rencontres à la tête des Diables rouges. Et en quatre, il n'aura connu que trois fois la défaite pour 34 victoires et six partages.

Un bilan presque parfait qui a permis au football belge de côtoyer les sommets.

(...)