L'attaquant danois a fait trembler les filets de Thibaut Courtois après une minute et 39 secondes jeudi. Le record du but le plus rapide est d'une minute et 5 secondes, détenu par le Russe Dmitri Kirichenko lors de l'Euro 2004 contre la Grèce.

Il détrône Robert Lewandowski qui avait marqué après une minute et 40 secondes face au Portugal il y a cinq ans.