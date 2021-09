Pour la troisième fois en quatre matchs de qualif’, la Belgique a encaissé en premier.

On refait le match des Diables en Estonie en question.

1. Depuis quand Hans Vanaken et Alexis Saelemaekers n’avaient-ils plus été titulaires ?

Surprises du chef au coup d’envoi, Hans Vanaken et Alexis Saelemaekers ont respectivement fêté leur 12e et leur deuxième sélection. La dernière fois que le Brugeois avait commencé un match avec les Diables rouges, c’était le 30 mars dernier en Biélorussie. Et il avait déjà été décisif : deux buts et un assist. Pour voir le joueur du Milan AC titularisé, il fallait remonter un peu plus loin. Saelemaekers avait fêté sa première sélection lors d’un match amical face à la Côte d’Ivoire, le 8 octobre 2020.

(...)