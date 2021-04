Jérémy Doku grandit petit à petit à Rennes. Titulaire face à Angers après deux semaines de suspension après un carton rouge, l'ancien Anderlechtois a ouvert la marque face aux Angevins.

À la base de l'action, Doku rentre balle au pied de la gauche et réalise le une-deux parfait avec son équipier Martin Terrier. Isolé à l'entrée du petit rectangle, le Belge n'a eu aucune difficulté pour placer le ballon hors de portée du gardien d'Angers.

Il ne s'agit que du deuxième but de Jérémy Doku en Ligue 1 depuis son arrivée à Rennes, mais le deuxième consécutif puisqu'il avait débloqué son compteur avec Rennes lors de sa dernière apparition avant sa suspension contre Metz. Auquel il faut ajouter son but (et ses deux passes décisives) avec les Diables face à la Biélorussie le 30 mars dernier.