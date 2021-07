En plus de cela, nous devrons porter obligatoirement un masque FFP2 durant toute la rencontre. J'en ai quelques-uns en réserve donc j'en ai pris avec moi pour donner à des camarades belges au cas où ils auraient oublié d'en prendre un. La ville de Munich prend visiblement très au sérieux les mesures, ce qui n'était pas forcément le cas à Copenhague ou Saint-Pétersbourg. En tribune, nous devrions être un peu moins de 2 000 Belges.

Même si le match contre l'Italie n'est pas encore joué, je dois avouer que nous sommes un peu abasourdis par le fait que nous ne pourrions pas aller à Londres en cas de qualification. C'est certain que les conditions peuvent encore changer mais pour le moment nous serons dans l'impossibilité d'aller. Pour prétendre à y aller, il faudrait une quarantaine de 10 jours avant de partir. Ce qui n'est techniquement pas possible. Cela me ferait royalement chi*** de devoir regarder la demi-finale sur grand écran ou dans mon salon.

Il y a donc de fortes (mal)chances que ça soit notre dernier match ce soir à Munich. Nous aurons en tout cas fait notre maximum pour supporter les Diables. Nous étions encore jeudi soir à l'aéroport de Charleroi pour les encourager. Mais bon, nous ne perdons pas espoir. Voyons déjà ce qui se passera ce soir."