Giuseppe Bergomi a un palmarès qui fait envie : champion du monde en 1982 avec l’Italie, champion d’Italie avec l’Inter Milan en 1989 et vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 1991, 1994 et 1998.

Il ne lui a manqué qu’une Coupe/Ligue des champions avec l’Inter, son club de toujours (756 matchs disputés), et un titre de champion d’Europe avec la Squadra Azzura (il a terminé troisième du Mondial 1990 et a été demi-finaliste de l’Euro 88), pour rendre le tableau d’honneur encore plus beau.

Consultant pour Sky Italia, l’ancien défenseur est un suiveur attentif de la Serie A et il commente les matchs de l’équipe nationale depuis plusieurs années.

(...)