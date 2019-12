Via son compte Twitter officiel, le club catalan chauffe notre compatriote...

C'est à travers une compilation des buts de Messi face au Belge que les actuels leaders de la Liga chambrent leur rival historique. Et il est vrai que face à l'Atlético et Chelsea, le sextuple Ballon d'or a déjà forcé le gardien des Diables à se retourner quelques fois. Par contre, il n'avait pas inscrit de but contre le Real Madrid la saison dernière, en trois matches disputés.