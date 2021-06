Du mauvais pied, le Français a inscrit un superbe coup-franc. "On s’entraîne depuis 30 minutes, on en inscrit quelques-uns. Il arrive avec son pied gauche et il nous tue. Et nous avons un match demain !", s'est exclamé De Bruyne. "Cet homme a arrêté il y a dix ans et il tue mon pays tout entier", a renchérit Lukaku. Il ne reste plus maintenant qu'à l'imiter.





Lors du dernier entraînement ce dimanche avant de partir pour la Russie cet après-midi, les Diables Rouges ont profité d'un léger programme. Après la séance, les Belges se sont amusés à tirer des coups-francs. Cinq ans après sa retraite, Thierry Henry a montré qu'il avait de beaux restes devant les yeux ébahis de De De Bruyne et Lukaku.