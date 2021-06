L’histoire de Dedryck Boyata avec la sélection a été marquée par plusieurs étapes, et une nouvelle, décisive, a peut-être été franchie samedi soir contre la Russie (3-0). "La surprise du chef" Roberto Martinez a été à la hauteur, mais quel sera son statut pour la suite de l'Euro?

Tout le monde se rappelle les débuts du défenseur du Hertha Berlin, il y a presque onze ans, contre l’Autriche le 12 octobre 2010, avec un final déroutant, une remontée autrichienne in extremis (4-4) et une absence chez les Diables pendant près de six ans. Il n’était pas le seul responsable de l’échec, mais il en a été une des victimes principales.

(...)