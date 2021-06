Le débriefing de Belgique-Grèce: "Carrasco est en grande forme, il faut s'appuyer sur lui" (PODCAST) Diables Rouges13:54 Romain Van der Pluym et Maxime Jacques Les Diables ont déçu face à la Grèce. Mais au-delà du résultat, il y a des enseignements à tirer à l'approche de l'Euro. Nos experts les passent en revue. © Belga

Le débriefing de Belgique-Grèce: "Carrasco est en grande forme, il faut s'appuyer sur lui" (PODCAST)

Le premier match de préparation des Diables rouges en vue de l'Euro s'est donc soldé sur un match nul décevant. Une défense en difficulté et un milieu de terrain en manque de créativité sont notamment à pointer du doigt. Des satisfactions, comme les bonnes prestations de Yannick Carrasco ou Thorgan Hazard, directement impliqués sur le seul but belge, viennent atténuer la déception de Roberto Martinez.



Nos experts Romain Van der Pluym et Maxime Jacques vous livrent un débriefing complet de ce match dans le podcast ci-dessus.