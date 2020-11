Le joueur de 22 ans a été contraint de quitter le terrain lors la deuxième mi-temps de la rencontre de Liverpool face à Manchester City ce dimanche à cause d'une blessure au mollet. "Trent sera absent pour les matchs de l'Angleterre, c'est sur", a déclaré le coach de Liverpool, Jurgen Klopp. "Nous ne savons pas ce qu'il a, il passera un scan demain et ensuite nous y verrons plus clair."

L'Angleterre affrontera l'Irlande en match amical jeudi avant de se confronter aux Diables Rouges dans le cadre de la Ligue des Nations dimanche. Les Anglais finiront leur semaine internationale contre l'Islande le mercredi suivant, si les règlementations liées à la lutte contre la Covid-19 n'en décident pas autrement.