Le Diable rouge devrait être opéré ce jeudi à la Carrel Clinic de Dallas.

Eden Hazard manquera-t-il l’Euro ou non ? Pour le moment, personne ne peut répondre à cette question. Le premier qui pourra donner une véritable indication sur la durée de l’indisponibilité du capitaine de l’équipe nationale belge est plus que probablement le médecin qui l’opérera.

Programmée en principe ce jeudi, cette opération sera réalisée de l’autre côté de l’Atlantique, à Dallas et le Brainois sera accompagné par Niko Mihic, le chef du service médical du Real. C’est lui qui a choisi de remettre la cheville d’Eden Hazard entre les mains d’un chirurgien de la Carrell Clinic de Dallas.

De nombreux sportifs professionnels, issus du football américain, du baseball ou du basket-ball, sont passés par cette clinique spécialise en orthopédie et médecine du sport. Une vingtaine de médecins, parmi les meilleurs des Etats-Unis, y sont réunis.

C’est d’ailleurs dans cette clinique qu’officie l'un des proches collaborateurs du Real, le docteur Daniel Cooper. D’où le choix de se diriger à Dallas. Mais c’est bien l’un de ses collègues, le docteur Eugene Curry, qui devrait selon toute vraisemblance se charger d’Eden Hazard pour tenter de faire disparaître ses douleurs à la cheville droite et cette fêlure subie au péroné distal droit.





Il a notamment opéré Dirk Nowitzki

Le Dr Curry est l’un des orthopédistes les plus réputés pour les problèmes aux pieds, aux chevilles et dans le bas des jambes. Il exerce plus particulièrement chez les sportifs et tient même un rôle de consultant pour les Dallas Cowboys, l’une des meilleures équipes de football américain du pays, pour l’équipe d’athlétisme de la Southern Methodist University (à Dallas) mais aussi pour les Dallas Mavericks, franchise NBA actuellement 7e de la Conférence Ouest.

Il y a deux ans, le Dr Eugene Curry a d’ailleurs opéré Dirk Nowitzki, véritable légende vivante des Mavericks. Le basketteur allemand souffrait de douleurs chroniques à sa cheville gauche et a subi cette intervention chirurgicale en avril 2018. Âgé de 39 ans à ce moment-là, la star des Mavs était remise sur pied quelques semaines plus tard pour entamer sa 21e et dernière saison en NBA.

La blessure d’Eden Hazard est cependant plus sérieuse que celle de Dirk Nowitzki. La durée de sa convalescence ne sera connue qu'une fois l'opération terminée mais l’on évoque déjà une indisponibilité de deux à trois mois. Ce qui compromettrait sérieusement ses chances de rejouer avec le Real Madrid cette saison et mettrait même en péril sa participation à l'Euro.

Mais croisons les doigts et restons optimistes. Car le meilleur scénario prévoirait le retour du Belge au début du mois de mai, soit un mois avant le début des hostilités européennes.