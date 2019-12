Le Diable est venu accompagné de son fils lors de la séance tenue ce lundi.

La plupart des compétitions européennes étant à l'arrêt, de nombreux joueurs en ont profité pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Mais en Angleterre, le championnat ne s'arrête pas. C'est pourquoi toutes les équipes continuent de s'entraîner normalement.

Mais du côté de Manchester City, on a reçu la visite d'un invité un peu spécial. En effet, pour pouvoir passer un peu plus de temps aux côtés de son fils, Kevin De Bruyne a invité son aîné de 3 ans, Mason Millan à participer à l'entraînement collectif des Citizens. Le compte Twitter du club mancunien n'a pas manqué l'occasion de publier quelques photos où l'on voit le père et le fils ensemble.