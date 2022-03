L’interdiction de reprendre des Diables à plus de 50 caps ne va pas bouleverser la sélection de Martinez annoncée dans une semaine. N’imaginez pas un afflux de nouvelles têtes.

La sélection que Roberto Martinez annoncera vendredi prochain, pour les rencontres amicales en Irlande (26 mars) et contre le Burkina Faso (29), est interdite aux Diables de plus de 50 caps. La chouette idée de sujet était toute trouvée avant d’aller écouter le coach fédéral à Tubize : tenter de découvrir les surprises qu’il nous réserve. "Les 10 nouvelles têtes ? Les 5 ?" nous demande notre chef. Après recherche, on a déchanté et l’angle s’est transformé : pourquoi il n’y aura (presque) pas de surprises dans la liste.

