Juste avant de disputer le Clasico, les joueurs du Real Madrid ont reçu leur cadeau de Noël.

Chaque membre du Real Madrid a eu l'opportunité de choisir une Audi comme cadeau de Noël. Les Madrilènes et le fabricant allemand sont partenaires depuis longtemps et le club a pris l'habitude de gâter ses membres à l'occasion des fêtes de fin d'année. Chacun recevra la voiture de son choix et la gardera jusqu'à la fin de la saison.

Le capitaine Sergio Ramos est celui qui a opté pour la voiture la plus coûteuse. L'Espagnol sera prochainement au volant d'une Audi A8 50 TDI quattro tiptronic' Lunar bleue. Sa valeur ? 101.310,25 euros !

Il est suivi par Eden Hazard, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Toni Kroos, Nacho Fernandez et James Rodriguez qui ont choisi une voiture à 87.153,13 euros. Le capitaine des Diables Rouges se baladera bientôt dans une Q8 50 TDI quattro tiptronic' argentée.

Thibaut Courtois, à l'instar de Benzema et Zidane, a opté pour la voiture la moins chère. Le dernier rempart des Madrilènes roulera dans une RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic' Glaciar grise. Elle coûte tout de même 67.100 euros.

Le quotidien AS a révélé le choix de chaque joueur.

Sergio Ramos: 'A8 50 TDI quattro tiptronic' Lunar bleue à 101.300 euros.

Eden Hazard: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' argentée à 87.150 euros.

Dani Carvajal: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' Orca noire à 87.150 euros.

Lucas Vazquez: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' Daytona grise à 87.150 euros.

Toni Kroos: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' Daytona griseà 87.150 euros.

James Rodriguez: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' Glaciar blanche à 87.150 euros.

Fede Valverde: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' Daytona grise à 87.150 euros.

Nacho Fernandez: 'Q8 50 TDI quattro tiptronic' Navarra bleue à 87.150 euros.

Raphael Varane: 'e-tron 55 quattro' rouge à 83.600 euros.

Vinicius Jr: 'A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic' Mythos noire à 78.900 euros.

Alvaro Odriozola: 'A7 Sportback' 50 TDI quattro tiptronic 'Mythos noire à 78.900 euros.

Marco Asensio: 'A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic' argentée à 78.900 euros.

Marcelo: 'A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic' Sky bleue à 78.900 euros.

Brahim Díaz: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' argentée à 76.500 euros.

Luka Jovic: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' argentée à 76.500 euros.

Mariano Diaz: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Orca noire à 76.500 euros.

Luka Modric: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Daytona blanche à 76.500 euros.

Rodrygo: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Daytona blanche à 76.500 euros.

Casemiro: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Glaciar blanche à 76.500 euros.

Ferland Mendy: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' argentée à 76.500 euros.

Gareth Bale: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Orca noire à 76.500 euros.

Isco: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Daytona grise à 76.500 euros.

Alphonse Areola: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Mars rouge à 74.800 euros.

Eder Militao: 'Q7 50 TDI quattro tiptronic' Mars rouge à 74.800 euros.

Karim Benzema: 'RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic' Glaciar blanche à 67.100 euros.

Thibaut Courtois: 'RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic' Daytona grise à 67.100 euros.

Zinedine Zidane: 'RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic' Mythos noire à 67.100 euros.