On refait cette rencontre au moment où les Diables auraient normalement dû croiser la Nati au Qatar ce lundi...

Cela a été une grosse claque. On avait tout en main pour se qualifier. On mène 2-0 après quelques minutes de jeu. Sur le banc, on se dit qu’on va faire la finale en juin, qu’on aura un match amical en mars et, quand on voit le déroulement du match, ils reviennent à 1-2, 2-2. Mais, même à 3-2, on est encore qualifiés et on se dit que cela va s’arrêter. J’étais à côté de Timothy Castagne ; nous n’étions pas plus paniqués que cela. Puis les buts se sont enchaînés. C’était vraiment une grosse claque et tout le monde était déçu d’avoir laissé passer cette chance-là de remporter un trophée. On a eu vraiment du mal à digérer cela."

Difficile de faire mieux que Christian Kabasele au moment de résumer la défaite des Diables rouges à Lucerne le 18 novembre 2018.