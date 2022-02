Romelu Lukaku aura une énorme envie de revanche ce mardi soir. D’abord parce qu’il voudra faire taire les critiques de son match à sept petites touches de balle samedi… Aussi parce qu’il gardera probablement toujours un goût amer de son rendez-vous raté avec Lille.

Nous sommes en 2007, juste après l’inauguration du magnifique domaine de Luchin, nouveau centre d’entraînement du LOSC et de son académie. Romelu Lukaku vient de fêter ses 14 ans et évolue à l’époque, déjà, avec les U17 d’Anderlecht pour sa deuxième saison au club. Plus grand et plus costaud que tout le monde, il impressionne et de nombreux recruteurs se pressent pour venir voir le prodige.