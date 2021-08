Il ne lui a fallu qu'un quart d'heure pour signer son retour à Chelsea de la plus belle des manières. Face à Arsenal, Romelu Lukaku a réalisé une grande prestation qui a ravi la majorité de l'Angleterre, dithyrambique à son sujet.

" Il a beaucoup appris en Italie. Conte l'a fait progresser. Il parle aussi beaucoup à Thierry Henry et à Didier Drogba. Il veut apprendre et continuer à apprendre et c'est fantastique à entendre. Aujourd'hui, il était injouable, incroyable", a réagi Sol Campbell, l'ancien défenseur d'Arsenal au micro de Sky Sports.

Des propos partagés par Roy Keane. "C'est une vraie affaire. Il est déjà brillant, il est plus mûr, c'est un joueur d'équipe. Il avait peut-être été un peu critiqué à Manchester United par rapport à cela. Il est allé en Italie, a eu du succès en championnat - pas seulement pour lui mais aussi pour l'équipe - et ses expériences lui servent maintenant à Chelsea. On parle souvent du prix d'un transfert mais certains payent 40 à 50 millions de livres pour des joueurs avec du potentiel mais qui n'ont encore rien montré. Là, ils ont réalisé une vraie affaire pour 98 millions de livres."

Gary Lineker a lui aussi loué les qualités du numéro 9 des Blues, "un attaquant de très grande classe".





Les analyses des consultants ont trouvé leur écho dans la presse.

"Il a montré qu'il donnait une dimension supplémentaire à l'attaque de Thomas Tuchel. Le club manquait d'un avant-centre comme point de fixation depuis que Diego Costa s'est vu montrer la porte par Antonio Conte à l'été 2017. Il l'a désormais trouvé. La prochaine question est de savoir comment Tuchel va adapter sa phalange d'attaquants intérieurs et d'ailiers autour du Belge. À l'Emirates, Kai Havertz a joué aux côtés de Lukaku, tandis que Mason Mount s'est imposé au milieu de terrain. Reece James, buteur, et Marcos Alonso ont apporté de la largeur en tant que défenseurs latéraux, bien qu'à certains moments, la présence centrale de Lukaku ait semblé se faire au détriment de la fluidité de l'attaque de Chelsea" , analyse The Guardian.

"Romination" titre "Premier League Fallout". "Dépenser 100 millions d'euros pour un joueur reste toujours compliqué mais l'effet était spectaculaire à l'Emirates. Pendant tout le match, il a été une menace. Ce joueur représente toute la différence entre Chelsea et Arsenal."

"Regardez et écoutez", conseille The Sun. "Neuf ans et 360 jours après ses premiers pas, l'impitoyable Belge semble rattraper le temps perdu avec une impressionnante prestation d'ensemble."

"la journée de Lukaku a été un triomphe. Monsieur 98 millions de livres, comme on l'a surnommé en Angleterre, a touché le jackpot dès son premier tir au but, atteignant ainsi 114 buts en Premier League. L'ancien attaquant de l'Inter Milan a été la vedette de la victoire 2-0 de Chelsea sur Arsenal. Le Belge n'est toujours pas au top de sa forme - il n'a eu que 45 minutes d'Inter-Crotone derrière lui - mais même lorsqu'il n'était pas au top de sa forme, il a joué un rôle déterminant dans le succès des Blues. L'hommage de Thomas Tuchel à la fin du match est révélateur" En Italie, la Gazzetta Dello Sport mentionne que c'était le "Lukaku Day. ": Son entraîneur allemand n'a pas hésité à lui adresser des louanges : "Romelu est un garçon intelligent. Sur le terrain, il donne à notre jeu quelque chose qui nous manquait auparavant. Il protège le ballon, il aide l'équipe d'une manière importante". Une première totalement réussie qui laisse entrevoir de belles promesses pour son retour à Londres.



