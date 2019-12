Le gardien de but est en vacances, mais n'en oublie pas pour autant ses bons réflexes.

Voilà une vidéo qui prouve que Thibaut Courtois est en forme. Non content de posséder l'une des meilleures défenses d'Europe, le Diable rouge a pu sortir un arrêt réflexe pour le moins insolite. En effet, ce n'est pas un ballon chaud que le Belge a détourné de ses cages, mais bien un joueur de basket que le grand Thib' a réussi à bloquer.

Assis à l'avant du public lors de la rencontre de NBA entre Miami et Philadelphie, le joueur de 27 ans et parvenu à arrêter Tyler Herro (Miami), emporté dans son élan vers les tribunes. On appréciera aussi la force physique de notre compatriote, qui arrête un joueur d'1,96 mètre pour 90 kilos.

L'Europe peut trembler !