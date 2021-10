Trois minutes seulement après l'ouverture du score de Carrasco, les Diables ont doublé la marque face à la France en demi-finale de la Ligue des Nations. Un but à mettre à 100% à l'actif d'un certain Romelu Lukaku, auteur de son 68e but pour l'occasion.

Lancé en profondeur par De Bruyne sur le côté droit, Lukaku n'a fait qu'une bouchée de son opposant Lucas Hernandez pour se trouver en face à face avec Hugo Lloris qu'il a mystifié d'une magnifique frappe dans le plafond du but.

Malheureusement, les Diables s'écroulaient en deuxième mi-temps et laissaient filer une finale qui leur tendait les bras...