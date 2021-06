La vente de maillots est un business des plus lucratifs car derrière le prix élevé de la vareuse de footballeur (90 € environ cette année sur les sites officiels), le coût de fabrication ne pèse pas bien lourd dans l’équation. C’est en tout cas ce que détaillait une étude du cabinet de recherche allemand PR-Marketing en 2016. On y apprenait que pour un prix de vente au détail moyen de 63,04 € par vareuse (celle des Diables atteint parfois 85 € !), il ne faut guère compter plus de 6,11 € pour la fabrication.