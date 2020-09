Roberto Martinez a obtenu sa onzième victoire de suite en tant que coach des Diables. Celle au Danemark était moins spectaculaire mais méritée. "C’est la performance que je voulais voir", dit Martinez.

Quel est votre sentiment général, coach ?

"En première mi-temps, le Danemark nous a mis sous pression. Après dix mois sans match, on a bien réagi. On a d’abord souffert, puis on a pu être nous-mêmes et on a marqué deux buts importants. C’est le match que je voulais voir. Les joueurs expérimentés ont joué de façon très mature, ce qui a permis aux jeunes comme Trossard et Doku de monter au jeu."