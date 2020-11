28 minutes. Voici le temps qu'Eden Hazard a passé sur la pelouse lors de la défaite subie par le Real contre Alavés. Pourtant bien en jambes, le Brainois a été sorti "par précaution" selon Zinedine Zidane, après un coup reçu sur le genou. Ce lundi, le Diable doit passer un scanner afin de connaître exactement la nature de cette nouvelle blessure.

Pour nos confrères du Laatste Nieuws, le médecin de l'équipe nationale Kris Van Combrugge a tenté d'expliquer les raisons de cette nouvelle blessure. "À Madrid, les attentes sont grandes. À l’extérieur, Eden donne l'impression d’être plutôt imperméable à la pression, mais personne n'échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur les muscles. Je pense que son tonus musculaire est un peu trop élevé en ce moment et cela peut augmenter les risques de contracter des blessures."

L'explication de ces blessures à répétition proviendrait donc du stress et de la peur de se retrouver sur la touche. "Eden veut toujours donner le meilleur de lui même. Là, je pense qu’il a dépassé la limite, qu’il pousse son corps un peu trop loin." Forcément, les entraîneurs de ses équipes respectives ont du mal à se passer d'un tel talent. Du coup, le joueur accepte tout. "Eden dit souvent: 'Je veux tout faire pour mes fans, pour Martínez, pour Zidane...' Il veut toujours être prêt à jouer, alors il met un peu de pression sur lui-même. Ce n'est pas visible de l'extérieur, mais Hazard est juste une personne. Une "trop" bonne personne qui n'est pas égoïste. Eden veut faire ressortir le meilleur de son corps pour tout le monde." Et le joueur en paye le prix fort.

Depuis l'an dernier, Eden Hazard ne parvient pas à enchaîner. Dès qu'on le croit lancé, une nouvelle blessure vient le freiner. Cette tendance a commencé le premier jour lorsqu'il a été aperçu avec des kilos en trop. Cela s'est ensuite confirmé avec la blessure à la cheville lors du contact avec Thomas Meunier, fin novembre 2019, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 67 jours. A Chelsea, le capitaine des Diables a manqué 8 matchs en sept ans à cause des blessures, selon le site de référence Transfermarkt. En un an et demi au Real, il a déjà été retiré de la feuille de match pour 37 rencontres ! Un chiffre tout aussi important qu'inquiétant.

Malgré ce constat saisissant, Kris Van Crombrugge ne désespère pas de revoir Eden à son meilleur niveau. Depuis quelques semaines, il sentait que le joueur qu'il admire tant était de retour. "Je pensais avoir revu le vieil Eden Hazard. Celui qui est en pleine forme et qui rend tout le monde heureux. Celui qui est un réel plaisir à voir évoluer. Mais la photo d'hier, lorsqu'il quitte le terrain avec la mine basse était à nouveau triste à voir."

A en croire les premiers diagnostiques de la presse madrilène, l'année 2020 du joueur est terminée suite à ce nouveau coup d'arrêt.