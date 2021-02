On l'a appris ce mercredi: alors qu'il était de retour à l'entraînement après avoir manqué celui de mardi, Eden Hazard s'est blessé à la cuisse gauche et les examens qui ont suivi ont révélé une déchirure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains pendant quatre à six semaines.



De quoi forcément préoccuper le staff des Diables rouges, à quatre mois de l'Euro. "Je ne suis pas inquiet pour la plupart des joueurs blessés (Mertens, De Bruyne, Praet, Thorgan Hazard, Chadli, …) parce qu’ils ont encore le temps de se rétablir avant l’Euro", confie Kristof Sas, l'un des médecins de l'équipe nationale. "En revanche, le cas d’Eden Hazard est plus préoccupant car sa situation est très particulière. Il s’agit d’une rechute chronique."

Sa cuisse gauche a déjà été problématique en août 2019 lors de son arrivée à Madrid. Plus récemment (en septembre puis en novembre dernier), c'est le côté droit qui avait fait souffrir le Belge durant quatre semaines.

"Non seulement il manque de rythme mais il ne parvient pas à sortir de ce cercle vicieux", poursuit le médecin des Diables rouges. "C’est un véritable problème. La situation n’est pas encore dramatique mais cela devient de plus en plus urgent qu’il sorte de cette spirale. Car un footballeur comme lui a besoin de pouvoir enchaîner les matchs et trouver du rythme avec de la constance. S'il est blessé, ça n'est pas possible."

Avant l'Euro, les Diables auront un rassemblement en mars avec trois matches qualificatifs pour le Mondial 2022 au programme: face au Pays de Galles, en République tchèque et contre la Biélorussie. Le capitaine des Diables devrait être remis sur pied d'ici là mais son temps de jeu devra être géré avec beaucoup de prudence par Martinez.