Au chômage technique ou presque pendant 85 minutes. Et puis... le miracle ! Voilà le résumé de la soirée de Thibaut Courtois ce dimanche. En arrêtant un penalty alors que le score était de 2-0, la Pieuvre a sorti son équipe d'une fin de rencontre compliquée. Encore une fois, serait-on tenté d'écrire.

Forcément, en Espagne, on porte le gardien aux nues. “Thibaut Courtois et Luka Modric sont tout simplement les meilleurs du monde à leur poste”, a estimé Florentino Perez aux micros de Movistar après la rencontre. Carlo Ancelotti a tenu à remercier également son portier: "Il nous a évité dix minutes de folie."

Même le légendaire gardien de la Casa Blanca Iker Casillas s'est exprimé à propos de la prestation de son véritable héritier: "Le meilleur gardien du monde. Il n'y en a pas d'autre", a-t-il affirmé sur Twitter.

Le gardien des Diables rouges a également préféré avoir le triomphe modeste. “J’ai pensé à laisser mon pied et j’ai eu le bon réflexe avec ma jambe pour le repousser. S’ils mettaient le penalty, il y aurait eu sept ou huit minutes de grosse tension. Nous étions à dix et ils auraient mis la pression pour arracher les prolongations. Mais finalement, tout s’est bien passé”, a-t-il expliqué.

"Le meilleur... sans prix individuel mais avec des titres"

Huitième au trophée Yachine, El Muro avait annoncé il y a quelques semaines que "les trophées collectifs sont plus importants que les récompenses individuelles.” Difficile de le contredire après coup.

Ce lundi matin, la presse a forcément encensé le géant belge. "Il a fait preuve de sécurité et d'une confiance dans tout ce qu'il a fait contre Bilbao. Et il a encore prouvé toute sa fiabilité avec un penalty arrêté avec son pied", écrit Marca. "Les adversaires voient Thibaut Courtois comme un géant impossible à battre. Il semble imbattable. Sauf pour ceux qui décernent des prix individuels", expliquent nos confrères dans un article intitulé "Le meilleur... sans prix individuel mais avec des titres". "La vérité est qu'il continue à prouver, à chaque match, qu'il est à la hauteur de ces titres. Avec celui acquis à Riyad, il a maintenant remporté 13 titres, son quatrième avec le Real Madrid."

AS n'est évidemment pas passé à côté de la prestation du Diable rouge. "Le géant Courtois est devenu plus grand que jamais pour que Madrid ne souffre pas", titrent nos confrères. Après la rencontre, Tomás Roncero, le chroniqueur vedette de AS TV a estimé que le Real disposait "du meilleur gardien et du meilleur coach au monde."