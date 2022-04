Le scénario semble se répéter bien (trop) souvent cette saison. Si Eden Hazard est encore à l’infirmerie, Karim Benzema s’est offert un doublé et Thibaut Courtois a effectué des arrêts magistraux face au Celta Vigo. Le Français convertissant deux des trois penalties qu’il a bottés, quelques-unes des interventions du Diable ont eu tout autant de valeur qu’un but marqué. À l’image de sa détente sur le coup franc tiré par Iago Aspas. "C’est le meilleur du monde, a déclaré l’attaquant Celta Vigo après-coup. Je l’ai dit avant le match et visiblement il m’a écouté. Un gardien normal ne la sort pas, mais il fait deux mètres."

Un avis que partage Emilio Butragueno. "Il a sorti quelques arrêts extraordinaires en première mi-temps, a affirmé la légende du Real Madrid. L’avoir dans les cages apaise l’esprit. C’est le meilleur, sans aucun doute."

Courtois, lui, a déjà tourné le regard vers les quarts de finale de Ligue des champions. Les Merengues seront opposés à son ancien club, Chelsea. "Ce sont trois points importants aujourd’hui (ce samedi). Mercredi, il faudra jouer comme contre le Paris SG : avec intensité et un pressing haut."