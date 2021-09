Depuis son transfert de Chelsea vers le Real, Eden Hazard n’a pas vraiment eu l’occasion d’arborer son légendaire sourire. S’il n’a pas perdu sa joie de vivre, ses séjours à l’infirmerie ont eu le don de jouer sur le moral du Brainois. Et si cette poisse était enfin derrière le capitaine des Diables rouges ? C’est en tout cas la direction que cela semble prendre. Sur les pelouses depuis le début de la saison, le Brainois enchaîne les rencontres. Et que ça fait du bien de le revoir à ce niveau. Ce niveau qui lui avait permis de rejoindre la Casa Blanca à l’été 2019 contre 115 millions d’euros.

Pour le moment, que ce soit en championnat ou avec l’équipe nationale, tout roule pour Eden. "Il n’a pas marqué mais il a été très bon", soulignait Carlo Ancelotti en sortie de victoire face au Celta Vigo. Et soudain, même la presse espagnole, qui a pris un malin plaisir à le casser depuis des mois, se montre dithyrambique, surtout après sa prestation étincelante avec les Diables face à la République tchèque il y a quelques jours. "Hazard ressuscité emmène la Belgique vers la victoire", notait Marca. "Il montre des lueurs du Hazard que Madrid espère voir revenir le plus vite possible", ajoute le quotidien AS.