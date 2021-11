Dries Mertens est éternel. Face à la Lazio, le Diable rouge a inscrit un nouveau but splendide. Une petite semaine après sa praline face à l'Inter Milan. S'il avait tiré de loin contre les Nerrazzuri, il a cette fois utilisé sa qualité de dribble pour inscrire sa seconde réalisation en championnat.

Grâce à un crochet court dévastateur, il a mystifié son opposant et s'est remis vers le but. D'un calme olympien, il a ensuite facilement ajusté le portier adverse. De quoi permettre à son club de marquer le second but de la soirée après seulement neuf petites minutes de jeu.

Visiblement en jambes, le festival de Drieske ne s'est pas arrêté-là. Vingt petites minutes après son chef d'oeuvre, il a remis le couvert. Avec l'une de ses spéciales: le tir de l'extérieur de la surface. Trouvé en retrait sur la droite, le Diable a placé une frappe enroulée du droit qui a surmonté son ancien coéquipier Pepe Reina. De quoi inscrire son 139 but pour Naples et d'écrire encore un peu plus sa légende au Armando Diego Maradona Stadium.

Après la blessure de Victor Osimhen pour trois mois, le petit lutin belge devrait avoir plusieurs occasions de s'illustrer. De bon augure après un début de championnat compliqué où il était souvent sur le banc.