KDB a donné le onze de rêve composé de ses équipiers ou anciens équipiers. Sans s'inclure dans l'équipe.

Le maître à jouer de Manchester City s'est mouillé, au cours de l'Instagram live partagé avec Romelu Lukaku et Axel Witsel . Il lui a ainsi été demander de faire son équipe de rêve en puisant dans tous les joueurs qu'il a côtoyés, de Genk à Manchester City, en passant par le Werder Brême, Wolfsbourg, Chelsea ou les Diables."Dans les goals, je dois choisir entre Courtois, Ederson et Cech. C'est compliqué, déjà. Je vais dire Cech sur base de toute sa carrière qui a duré une vingtaine d'années. Mais les deux autres peuvent encore l'imiter. A l'arrière droit, je prendrais Kyle Walker, puissant et rapide. Comme défenseurs centraux, je dirais Kompany et Terry bien que ça m'embête de laisser Laporte, Vertonghen et Alderweireld sur le côté. A gauche, je prends le meilleur et le plu fou: Benjamin Mendy", explique ainsi De Bruyne.Avant de poursuivre la mise en place de son 4-3-3: "Fernandinho est sans doute le joueur le plus sous-estimé. Il faut véritablement jouer avec lui pour avoir conscience de son efficacité. Je l'associerais à David Silva et Lampard, plus offensifs. Enfin, en attaque, je prends Eden, Aguero et Sterling.", choisi parmi ses (anciens) équipiers: Cech, Walker, Kompany, Terry, Mendy; Fernandinho, Silva, Lampard; Hazard, Sterling, Aguero.