Tout roule pour Alexis Saelemaekers à Milan. Hormis en Ligue des champions, les Rossoneri ne cessent de gagner. Ils sont même invaincus (10 victoires, 1 nul) et co-leaders de la Serie A avec Naples.

Saelemaekers a participé à chacun de ces matchs. Il est même l’un des trois joueurs les plus utilisés par Stefano Pioli qui a plaidé pour la récente prolongation de contrat (jusqu’en 2026) de son ailier droit. Le Milan AC a pleinement confiance en son Diable rouge. Et pourtant, il peine à se montrer décisif.

En 15 apparitions cette saison, il n’a délivré que deux assists. Et il n’a plus marqué le moindre but depuis le 20 décembre 2020. Contrairement aux ailiers classiques, l’ancien Anderlechtois est très peu productif devant le but.

Même s’il est souvent très actif dans le dernier tiers offensif, il ne tente en moyenne qu’1,68 tir toutes les 90 minutes, soit moins que 73 % des autres ailiers des grands championnats européens. Et la même proportion d’ailiers réussit plus de passes menant à un but que lui (0,23).

Le joueur de 22 ans correspond malgré tout parfaitement au système en 4-2-3-1 de Pioli. Il a par exemple le don de trouver de l’espace entre les lignes. Il permet aussi à Davide Calabria, l’arrière droit milanais, d’évoluer plus haut en assurant sa couverture.

C’est d’ailleurs défensivement que le Belge se rend le plus utile aux yeux de son coach. Avec un buteur de 40 ans comme Ibrahimovic ou de 35 ans comme Giroud devant lui, il se démultiplie pour presser les adversaires sur tout le terrain. Avec 20,37 pressions et 1,93 tacle par 90 minutes, il fait d’ailleurs mieux que 91 % des ailiers européens. Il réussit aussi plus d’interceptions que les trois quarts de ses homologues.

Toujours est-il que ce travail de l’ombre mériterait d’être récompensé par des statistiques plus visibles. Ce 229e derby della Madonnina serait une merveilleuse occasion…