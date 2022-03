Les Diables jouent pour la 25e fois de leur histoire à Anderlecht, où ils ont connu des succès inoubliables et des soirées noires. Ce mardi, les fans n’y seront que 12 000.

Presque 16 ans après le 3-0 contre l’Azerbaïdjan, les Diables retournent au Parc Astrid. L’adversaire est un rien plus sexy - le Burkina Faso a terminé quatrième de la dernière Can - mais cela n’a pas suffi pour attirer la grande foule au Lotto Park. Seulement 12 000 tickets ont été vendus.

Lors de son dernier point de presse, Roberto Martinez a effectué une dernière tentative pour enthousiasmer le public à acheter des tickets le jour du match. "Je suis devenu fan du Burkina Faso à la Can, c’est un adversaire très intéressant qui constituera un véritable test pour nous. Je ne connais aucune équipe au niveau international qui joue avec des arrières latéraux aussi offensifs qu’Issa Kabore (ex-Malines) et que Steeve Yago. Et ne vous laissez pas influencer par le résultat au Kosovo (NdlR : défaite 5-0) de jeudi passé, vu qu’ils n’ont pas joué avec leur meilleure équipe."