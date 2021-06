Le constat est clair au terme de cette première journée complète passée à Tubize : Eden Hazard n’est pas encore à 100 %. Le meneur de jeu des Diables rouges, qui s’entraîne à part, ne pourra pas encore prendre part au premier match de préparation ce jeudi face à la Grèce.

Hier, il a travaillé en salle pour ménager sa blessure aux ischios encourue à Madrid. Quant à Simon Mignolet, il sera bel et bien titulaire. Le gardien de Bruges n’avait pas joué le dernier match des Champions Playoffs face à Genk. Certains le disaient blessé, mais il est finalement bon pour le service et tiendra sa place entre les perches.

Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen n’étaient pas à l’entraînement aujourd’hui à Tubize. Ils ne sont cependant pas blessés pour autant. Vermaelen a disputé une ultime rencontre avec son club, le Vissel Kobe, ce dimanche et se remet de son long voyage et du décalage horaire qui l’accompagne…