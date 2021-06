Roberto Martinez a vu plus de points de travail que de satisfactions lors du match face à la Russie. Il a également vu un de ses joueurs quitter le tournoi et un autre se blesser. Dans le chef de Witsel, De Bruyne et Hazard, les nouvelles sont plus positives. Petit tour de l’infirmerie.

Witsel : "Axel travaille déjà avec le groupe depuis un moment. Je compte le faire jouer lors du prochain match. Son retour était prévu contre la Finlande mais il est en avance sur le timing et réagit bien au travail."

De Bruyne : "Il franchit progressivement les étapes qui lui permettront d’être sur le terrain. Nous devrons toutefois analyser s’il voyage avec nous pour les prochains matchs."

E. Hazard : "Il m’a fait plaisir en jouant de la sorte. Il se retournait, jouait à l’intuition et pas en réfléchissant à ses sensations. On sentait qu’il avait l’esprit libre. Il a fait un grand pas. On veut avancer dans ce sens et qu’il arrive à tenir 90 minutes à ce niveau. Il bosse dur mais n’est pas encore prêt pour cela. Je sens qu’Eden peut jouer plus mais pas un match complet. Je dois décider de le faire commencer ou de le faire monter en cours de match."

Vertonghen : "Sa cheville est gonflée. On doit attendre qu’elle dégonfle pour faire des examens. Il sera prêt pour la Finlande mais est incertain pour le Danemark. Je pense que ce n’est pas grave. Il va déjà mieux que samedi."

Castagne : "Je crois aux miracles médicaux mais il faudra plus que quatre semaines pour que Castagne revienne. Si on va en finale, il sera là. Mais certainement pas sur le terrain."