Le Portugal, l'Allemagne ou la France pour les Diables ? C'est désormais presque sûr ! Diables Rouges Nicolas Christiaens Les défaites de la Pologne et de la Slovaquie ont un peu plus réduit le nombre d'échappatoires pour les Diables rouges. © Belga

Après les matches du groupe E, il ne reste que deux scénarios possibles dans la distribution des équipes repêchées en huitième de finale. Car on le sait, le prochain adversaire des Diables rouges dépend des groupes dont sont issus les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules.



Et alors qu'il ne reste que deux matches à jouer dans le groupe F, seulement deux scénarios sont encore possibles.





"ACDF", le scénario catastrophe (Probabilité: 95%)



Troisième de son groupe après la punition reçue par l'Espagne, la Slovaquie est définitivement éliminée. Avec trois points au compteur et leur goal average nettement négatif, les Slovaques seront les moins bons troisièmes de cet Euro. Reste à savoir qui de la Finlande, l'Allemagne ou le Portugal sera l'autre troisième de groupe évincé.



Dans le groupe B, la Finlande a récolté trois points pour un goal average de -2. Sauf catastrophe, le Portugal et l'Allemagne (trois points et +1 chacun) ne devraient pas reculer derrière la Finlande ce mercredi soir et le troisième du groupe F (qui pourrait aussi être la France si ses deux adversaires directs s'imposent) sera qualifié pour les huitièmes de finale.





Un miracle de la Hongrie ? (Probabilité: 3%)



Dans ce groupe F où l'on parle beaucoup des trois ténors, la Hongrie a encore son destin en mains. Si elle bat l'Allemagne à Munich, elle sera alors qualifiée à la deuxième ou à la troisième place. Pour que les Diables s'en sortent à si bon compte, il faudrait toutefois qu'une victoire hongroise contre l'Allemagne soit conjuguée à un match nul entre la France et le Portugal. La Hongrie se qualifierait alors avec quatre points mais resterait derrière le Portugal à la confrontation directe, puisque les hommes de Santos avaient dominé les Magyars lors du premier match. Ce petit miracle permettrait aux Diables de retrouver un adversaire qu'ils avaient atomisé il y a 5 ans, au même stade de la compétition.





"ABCD", la Suisse comme dernière alternative (Probabilité: 2%)



Pour que les Diables évitent de jouer un choc dimanche, il faudrait donc que le troisième du groupe F soit dépassé par la Finlande au goal average. Cela impliquerait une défaite du Portugal face à la France par quatre buts d'écart, pendant que la Hongrie ne gagne pas contre l'Allemagne. Dans ce cas de figure, CR7 et ses équipiers auraient un goal average de -3 et passeraient derrière la Finlande. Ce qui les éliminerait, laissant les Diables disputer leur huitième de finale contre la Suisse.



Autre alternative, mais toujours aussi peu probable: que l'Allemagne s'incline par quatre buts d'écart contre la Hongrie, pendant que la France bat le Portugal.