Le président de Naples pose un ultimatum à Mertens © AFP Diables Rouges Jo. L.

Aurelio De Laurentiis commence à se lasser. Un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis l’offre de prolongation soumise à Dries Mertens sur base d’un bail de deux ans supplémentaires avec un salaire revu à la hausse à 4 millions d’euros avec en tout 2,5 millions de primes dès sa signature. Offre qui est toujours d’actualité mais plus pour longtemps.



Selon la Gazzetta, ADL a posé un ultimatum au Diable qui a sept jours désormais pour se décider à prolonger ou non ce bail. Si les conditions de bases sont réunies pour que Mertens étire son séjour demeure un point d’achoppement : les sanctions liées à la fameuse mutinerie que le joueur et son entourage veulent voir supprimées alors que l’Inter Milan se montre de plus en plus pressant.