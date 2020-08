Incontestable. Kevin De Bruyne a été désigné par ses pairs comme le meilleur joueur du championnat d'Angleterre 2019/2020. Avec 13 buts et 20 passes décisives, record de Thierry Henry égalé, le Diable rouge a été époustouflant de constance lors de l'ensemble de la saison.

Dans une interview publiée sur le site internet des Citizens, Khaldoon Al Mubarak, le président émirati, a tenu à remercier son joueur pour la saison écoulée. "J'étais inquiet parce que nous avons déjà vu les joueurs de City oubliés pour ce prix très important et j'avais peur que Kevin soit oublié cette année, parce que selon moi, c'était incontestable" a-t-il expliqué. Le président faisait certainement référence au prix du meilleur joueur décerné par les journalistes qui l'ont octroyé à Jordan Henderson devant KDB et Marcus Rashford.

Un choix qui avait d'ailleurs énervé un certain Pep Guardiola il y a quelques semaines. Avant la cérémonie, le Catalan avait déclaré pour la BBC: "Le trophée sera gagné par un joueur de Liverpool. Quand nous avons gagné deux fois la Premier League, il a été gagné par un joueur de Liverpool, avait-il confié à la chaîne britannique. Comme ils ont gagné le championnat, je suis quasiment sûr qu'ils vont gagner le titre de joueur de la saison, donc ce trophée est toujours pour Liverpool. "

Pour Al Mubarak, le fait que ce soit les joueurs et les entraîneurs qui ont désigné le rouquin a plus de valeur. "Mon vote était clair, évidemment c'est subjectif en raison du club pour lequel il joue, mais Kevin est le meilleur joueur du championnat cette année. Il l'a mérité, il l'a montré et je suis heureux qu'il ait reçu cette appréciation et ce respect du monde du football. Il est devenu un leader important de ce groupe. Il est vraiment l'avenir du MCFC et tout ce que je peux dire, c'est que c’est bien mérité."

Alors que des bruits de couloir pour un départ avaient fait leur apparition lorsque City n'était pas certain d'évoluer en Champions League, l'avenir de KDB s'écrira en bleu ciel pour de longues années encore.