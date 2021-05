Doucement mais sûrement,l'oiseau a fait son nid. Après des débuts compliqués, Jérémy Doku a finalement mis tout le monde d'accord en France. L'ailier supersonique avait notamment attendu la quinzième journée avant de donner sa première passe décisive. Et la trentième pour marquer son premier but sous les couleurs de son nouveau club. En tout, il aura donc inscrit deux pralines et donné trois assists pour ses partenaires.

Mais ces statistiques ne disent pas tout à propos de la fusée. Car il a souvent permis de décapsuler des défenses grâce à ses accélérations dévastatrices. Selon un tableau statistique, il fait même partie des meilleurs dribbleurs européens en un contre un. Il se classe 5e avec 109 duels gagnés et n'est devancé que par Lionel Messi (Barcelone -159), Adama Traoré (Wolverhampton -153), Rodrigo De Paul (Udinese - 122) et Javi Galan (Huesca -121).

Après une bonne saison d'apprentissage, Jérémy Doku pourrait-il déjà partir pour un plus grand club? Pour Nicolas Holveck, il faudra avoir les reins solides pour attirer la pépite de 18 ans. "Vu son potentiel, c’est possible qu’on soit sollicité, mais c’est clair qu’il sera avec nous la saison prochaine. S’il y a une offre de 100 millions d’euros, on réfléchira" a expliqué le président du club.

De quoi refroidir des éventuels prétendants. Grâce à sa sixième place, Rennes jouera en Conférence League l'an prochain. Ce qui pourrait leur permettre d'affronter... Anderlecht si les Mauves se qualifient jusqu'en poule.