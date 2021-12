Décidément, Thibaut Courtois est en grande forme ! Le Real Madrid enchaîne les victoires et a confirmé son break d'avance en tête de la Liga en s'imposant ce mercredi face à l'Athletic Bilbao sur un but de Karim Benzema.Mais cette victoire 1-0 n'aurait pas été possible sans les deux arrêts de Thibaut Courtois sur les deux seuls tirs cadrés adverses. Et notamment sur cette tête à bout portant de Raul Garcia en première période, sur laquelle notre compatriote réussit le geste parfait pour éviter le 0-1.De quoi ravir Carlo Ancelotti qui ne s'est pas fait prier pour féliciter son gardien: "Il joue vraiment à un haut niveau en ce moment", tout en précisant que son équipe doit se montrer plus solide défensivement. "Mais nous avons Courtois et nous devons chérir cela. Je ne sais pas s'il est le meilleur gardien que j'ai eu sous mes ordres car il y a aussi eu Casillas, Diego Lopez, Neuer, Buffon et Cech. Mais Courtois est clairement dans le match car même à l'entraînement, il prend tout. Parfois, je lui dis d'en laisser passer une de temps en temps pour donner confiance à nos attaquants."La presse madrilène a de nouveau apprécié la prestation du Diable rouge. Dans Marca, Courtois est d'ailleurs le seul à avoir reçu trois étoiles: "Il n'a rien laissé passer et a de nouveau récolté trois points pour son équipe avec deux arrêts cruciaux. Bilbao méritait un match nul mais le géant belge a fait des miracles comme il en fait deux ou trois par match ces derniers temps. Le Real a un saint dans son but."De son côté, Courtois est revenu sur son arrêt face à Raul Garcia: "Ce n'est pas simple d'aller si vite au sol, c'était un bel arrêt. Le deuxième était un peu plus facile." Avant de donner son avis sur le Ballon d'Or: "Karim Benzema l'aurait mérité mais les suffrages réservent toujours des surprises. La Copa America, l'Euro ou la C1 ont toujours une importance démesurée dans ces votes."