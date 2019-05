Frédéric Hermel, correspondant à Madrid pour le quotidien français, avait déjà annoncé que "tout était réglé" la semaine dernière. Cette fois, il va plus loin:. Il semblerait donc que dans le bras de fer qui opposait la direction du Real et celle de Chelsea, la seconde ait finalement accepté de faire une croix sur les 130 millions qu'elle espérait encaisser initialement. Il s'agit toutefois d'un transfert exceptionnel pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat.Zinédine Zidane et Eden Hazard vont donc travailler ensemble, comme ils le désiraient tous les deux depuis dix ans, déjà. En 2009, le Brainois avait reçu le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 au terme d'une soirée honorée par la présence de Zizou. Celui qui allait remporter trois C1 comme entraîneur avait alors déclaréen réponse à la question:Quelques jours plus tard, Eden Hazard n'avait pas caché que ce compliment avait été la plus belle récompense reçue ce soir-là, lui qui a toujours été fan du Français et... du Real.Vu que le Real Madrid se doit de renouveler une grande partie de son effectif cet été et que le temps presse, il est possible que cette annonce officielle soit faite dès le lendemain de cette finale d'Europa League, avant le départ d'Eden en vacances. Ce qui permettrait au nouveau joueur-clé des Merengue de faire l'ensemble de sa préparation estivale à Madrid.